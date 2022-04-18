القوى العاملة: التفتيش على 637 منشأة وتحرير 44 محضرا لمنشآت مخالفة بسوهاج

كتبت آية دعبس

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مقدم من مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج يفيد أنه خلال مارس الماضي تم تعيين 1030 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 24 " قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2100 راغب عمل منهم 37 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 45 فرصة عمل منهم 8 لذوى القدرات.

وأشار التقرير المقدم من الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية إلي أنه في إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ، فقد قامت المديرية بتنفيذ 14 دورة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، وصيانة المحمول ، والتبريد والتكييف، والمساحة، والحاسب الآلي، والمشغولات اليدوية، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 211 متدرباً ومتدربة .

وأوضح مدير المديرية أنه في إطار التوجيهات المستمرة لوزير القوي العاملة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب ، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج ، قد قامت المديرية بالتفتيش على 637 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1600 عامل ، وأسفر عن تحرير 44 محضر ، وإعادة التفتيش على 157 منشأة ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وبحث 4 شكاوى ، و ندوة سموم بيضاء ، و ندوة للمفاوضة الجماعية ، ندوتين لزيادة الإنتاج ، و 8 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 128 عامل وعاملة .

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير ، أنه في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة ، تم صرف 727 ألفاً و 276 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 6653 عاملا منهم ، 84 منحة مولود ، و 13 منحة زواج ، و منحتي وفاة لـ 2 عمال ، و17 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل عمليتين جراحيتين صغرى لـ 2 عمال بمبلغ 9000 جنيه ، و 2 عملية جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لـ 2 عمال آخرين ، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 104 ألفأً و 467 جنيها لـ 657 عاملا من المسجلين ، فضلاً عن استخراج 5880 وثيقة تأمين تكافلي بمبلغ 352 ألفاً و 800 جنيه ، وتسجيل 203 عاملا جديد يعملون في 30 مشروع بمراكز المحافظة .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1743 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 17 شكوى ، تم تسوية 9 منها ودياً ، وإحالة 4 منها للقضاء ، و 4 لجهات أخرى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 174 منشأة ، وإعادة التفتيش على 221 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 138 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 8 شكاوى ومنح 4 تراخيص ، وعقد 3 ندوات توعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1451 منشأة يعمل بها 13 ألفاً و 993 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .