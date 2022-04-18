العيد القومى لأسيوط.. هنا يرقد شهداء ثورة بنى عدى ضد الحملة الفرنسية.. لايف

أسيوط - فريق المحافظات

تحتفل محافظة أسيوط فى يوم 18 أبريل من كل عام، بذكرى ثورة أهالى بنى عدى التابعة لمركز منفلوط، ضد الحملة الفرنسية عام 1799، واستشهاد نحو 3 آلاف شهيد من الأهالى قدموا أرواحهم فداء للوطن فى سبيل المحافظة على أرضهم ضاربين أقوى الأمثلة فى الحرب والسلام، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا اليوم العيد القومى للمحافظة.

فى داخل جبانة الفدان بقرية بنى عدى، ترقد جثامين شهداء ثورة بنى عدى والذى يزين شواهدها أقمشة ملونة بالأخضر والأحمر؛ هنا مقابر شهداء بنى عدى والتى تبعد عن محافظة أسيوط نحو 30 كيلو متر وتقع فى الصحراء الغربية لمركز منفلوط.

وكان أصدر مكتب إعلام محافظة أسيوط ، اليوم الإثنين، إنفوجرافًا مصورًا لأبرز معلومات ومعالم محافظة أسيوط وذلك احتفالاً بعيدها القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام والذى يمثل ذكرى ثورة أهالى قرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط ضد الحملة الفرنسية عام 1799م.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – أن محافظة أسيوط من المحافظات العريقة والتى تعتبر عاصمة الصعيد لأنها تحظى بموقع متميز فى قلب صعيد مصر وتتميز بوفرة مواردها الطبيعية والبشرية وتتكون من 13 مركز وحى وبها حوالى 56 وحدة محلية قروية ممثلين فى 235 قرية و1072 عزبة ونجع تبلغ مساحتها 25 ألف و926 كم2 ووعدد سكانها يزيد عن 4 مليون و802 ألف نسمة فضلًا عن وجود مدينتى أسيوط الجديدة وناصر الجديدة كتوسع عمرانى وامتداد طبيعى لها من الناحية الشرقية والغربية لاستيعاب الزيادة السكانية بها مشيرًا إلى وجود 7 مناطق صناعية بها وأحدثها منطقة الكوم الأحمر الصناعية بمركز البدارى والتى يجرى تخطيطها وترفيقها لخدمة المنطقة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد المحافظ على أهمية المحافظة كقبلة تعليمية لمختلف الطلاب والباحثين بمختلف محافظات الجمهورية نظرًا لوجود جامعتى أسيوط والأزهر بها و3 جامعات خاصة فضلًا عن مستشفيات جامعة أسيوط المتنوعة ومعهد جنوب مصر للأورام والذى يعد قبلة للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية مضيفًا أن المحافظة تذخر بوجود العديد من المواقع الأثرية الفرعونية والقبطية والاسلامية والرومانية بها وخاصة وجود محطتين لمسار رحلة العائلة المقدسة بها والتى تعد من أكبر نقاط الجذب السياحى بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد التاريخية والوكالات الاثرية والمتاحف والقصور ذات الطراز المعمارى الفريد والمراسى السياحية على نهر النيل وترعة الابراهيمية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعتبر من المحافظات التى يجرى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بها بعدد 149 قرية و894 تابع بعدد 7 مراكز يجرى بها تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح محمود فوزى مدير مكتب الإعلام والمتحدث الاعلامى للمحافظة إنه تم إصدار إنفوجراف مصور يتضمن 10 شرائح تبرز أهم المعلومات عن المحافظة وأبرز مواردها الزراعية والصناعية بالإضافة إلى أهم المشروعات القومية والتنموية التى تم تنفيذها بالمحافظة ومنها مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومشروع مجمع انتاج البنزين ومحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بالإضافة إلى مطار أسيوط الدولى ومستشفى أبوتيج النموذجى "العزل" وأبرز المعالم الحضارية والأثرية بالمحافظة وأبرز التكتلات الاقتصادية بالمحافظة منها "النباتات البستانية كالرمان والنباتات العطرية كالريحان والشمر وانتاج عسل النحل" والتى يجرى تعظيم الاستفادة منها بإنشاء مصانع بالمحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لافتًا إلى أن قسم التوثيق والمعلومات بمكتب الاعلام يحرص على نشر المعلومات التى تهم المواطنين وتساعد على جذب الاستثمارات للمحافظة فضلًا عن حملات التوعية والتثقيف للقضايا المجتمعية والبيئية والمشاركة المجتمعية.