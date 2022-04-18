الصين: شنغهاى تسجل أول 3 وفيات بكورونا فى أحدث تفشى للوباء

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن السلطات في المدينة التي تعتبر المركز المالي للصين أفادت بأن ثلاثة مرضى هم من كبار السن توفوا بسبب "كوفيد-19" أمس الأحد، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المدينة عن وفيات مرتبطة بالجائحة وسط موجة التفشي هذه.

بدوره، قال وو تشيانيو، مسؤول من هيئة الصحة في شنغهاي-في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين-: إن المرضى الثلاثة كانوا جميعًا من كبار السن الذين جاءت أعمارهم بين 89 و91 و91 على التوالي، والذين لم يتلقوا لقاحات كورونا ولديهم بالفعل أمراض أساسية خطيرة بما في ذلك متلازمة الشريان التاجي الحادة والسكري وارتفاع ضغط الدم واحتشاء دماغي.

وأضاف إنه بعد دخولهم المستشفيات ساءت حالتهم، وكانت الأسباب المباشرة للوفاة من الأمراض الكامنة.