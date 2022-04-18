اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى مصنع بالغربية

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:40 م
السيطرة على حريق فى مصنع بالغربية حريق أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للقطن بقرية كفر الثعبانية التابعة لمركز سمنود، وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمكان الحادث.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع للقطن بقرية كفر الثعبانية.

انتقلت 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتعاملت الحماية المدنية مع النيران وتمت السيطرة عليها، والتهمت النيران محتويات المصنع، وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران.

ووجه المحاسب اسلام النجار رئيس مدينة سمنود بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المصنع لفحص التراخيص واشتراطات الأمن الصناعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



 


مدير أمن الغربية

سمنود

حريق بمصنع قطن بسمنود

رئيس مدينة سمنود

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