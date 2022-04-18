اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 02:30 ص
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السيطرة على حريق بمحل أحذية بميامى بالإسكندرية دون إصابات

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:00 ص
السيطرة على حريق بمحل أحذية بميامى بالإسكندرية دون إصابات حريق - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إخماد حريق نشب في أحد المحال التجارية بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة ميامي، التابعة لحي المنتزة أول، دون إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الحماية المدنية بنشوب حريق بمحل رقم 271 جمال عبد الناصر، بميامي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط مباحث قسم المنتزة أول، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين بالمعاينة أن الحريق بمحل أحذية وتم السيطرة علي الحريق من قبل الحماية المدنية ولا يوجد إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

 

 

 


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