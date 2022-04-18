السيطرة على حرائق شقق سكنية ومنازل فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حرائق شقق سكنية بمختلف المناطق فى المحافظة بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغات بنشوب حرائق داخل شقق سكنية ومنازل بالعديد من المناطق بالجيزة ، وهم شقق بمناطق "مساكن المستقبل الحي الثاني عشر بالشيخ زايد، شارع مدكور من فيصل ببولاق الدكرور، مدينة العمال إمبابة، شارع ربيع الجيزاوي بالجيزة، و3 حرائق بمنازل بقري الجلاتمة وأبو غالب والجزاية بمنشأة القناطر" كما تمت السيطرة على حريق اندلع داخل محل تجاري بشارع همفرس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وجميع الحرائق لم ينتج عنها اى اصابات.