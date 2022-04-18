السويد تعتقل 26 شخصا بعد احتجاجات عنيفة على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، اعتقال 26 شخصا بعد اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات احتجاجية، على خلفية حرق جماعة متطرفة للقرآن الأسبوع الماضى.

وقالت الشرطة فى بيان،حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن ثمانية أشخاص اعتقلوا فى مدينة نوركوبينج، بينما اعتقل 18 شخصا في مدينة لينكوبينج المجاورة.

واندلعت الاشتباكات يوم أمس في كلتا المدينتين للمرة الثانية خلال أربعة أيام، احتجاجا على مسيرات نظمتها جماعة "الخط المتشدد" المناهضة للهجرة والمناهضة للإسلام، بقيادة السياسي الدنماركي، راسموس بالودان.

وقالت الشرطة إن عناصرها جرحوا ثلاثة أشخاص بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية خلال الاشتباكات.

يذكر أن هذه الاحتجاجات اندلعت على خلفية إقدام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركى راسموس بالودان، الخميس الماضى، على إحراق نسخة من القرآن الكريم فى مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة.