الرعاية الصحية تنظم ندوة للتعريف بمبادرة "اعرف طبيب أسرتك" فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات الندوات فى الفنادق للتعريف بفعاليات مبادرة (اعرف طبيب أسرتك)، والتي قامت إدارة التسويق بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بتدشينها لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.



وضمن فعاليات المبادرة قام فريق من إدارة التسويق بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين بالتوجه إلى أحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.



ووفقاً للمبادرة تم إلقاء ندوة توعية للعاملين بأحد الفنادق من أهالي الأقصر حيث شملت الندوة التالي:- (كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائي بمنظومة التأمين الصحي الشامل - التنوية على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة - كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344 - كيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة - الاعلان عن إنشاء مركز لزراعة الاعضاء بمعايير عالمية بمحافظة الأقصر - الإعلان عن برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل "بالمجان")، كما قام الفريق القائم بإلقاء الندوة بالاستماع إلى إستفسارات ومقترحات العاملين بالفندق فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.



كما تواصلت فاعليات البرنامج التدريبي لأطباء وتمريض الطوارئ، بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، على التعامل مع حالات الطوارئ، وذلك من خلال التدريب علي جهاز DC shock & First Aid Manegment، وذلك استمراراً لجهود هيئة الرعاية الصحية في تدريب وورفع كفاءة جميع الأطقم الطبية.



ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم تدريب ما يقرب من 300 طبيب وممرض بالطوارئ بمستشفيات الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، وحورس التخصصي، حيث يأتي التدريب في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى ترتكز على استدامة البرامج التدريبية للكوادر العاملة فى الهيئة بمختلف تخصصاتهم، حرصاً منها على تنمية وتطوير المهارات الأساسية، والفنية اللازمة بما يضمن رفع كفاءتهم، وتحسين مستوى الأداء فى تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمنتفعين وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.



الرعاية الصحية تنظم ندوة للتعريف بمبادرة اعرف طبيب أسرتك (1)



الرعاية الصحية تنظم ندوة للتعريف بمبادرة اعرف طبيب أسرتك (2)



الرعاية الصحية تنظم ندوة للتعريف بمبادرة اعرف طبيب أسرتك (3)



الرعاية الصحية تنظم ندوة للتعريف بمبادرة اعرف طبيب أسرتك (4)







