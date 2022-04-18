الرئيس الكورى الجنوبى يرفض استقالة المدعى العام

وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "إن مون لم يقبل استقالة كيم لأن ولاية المدعي العام مضمونة"، مضيفا أن الرئيس يريد أن يستمع إلى آراء كيم كرئيس للسلطة التنفيذية.

وكان المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه-سو، قد قدم استقالته، أمس الأحد، في احتجاج واضح على مسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي لتجريد منظمته من سلطات التحقيق كجزء من حملة الإصلاح المثيرة للجدل سياسيًا.