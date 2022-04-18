اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الكورى الجنوبى يرفض استقالة المدعى العام

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:36 ص
الرئيس الكورى الجنوبى يرفض استقالة المدعى العام الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
أ.ش.أ

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رفض الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الإثنين، استقالة المدعي العام كيم أوه-سو.

وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "إن مون لم يقبل استقالة كيم لأن ولاية المدعي العام مضمونة"، مضيفا أن الرئيس يريد أن يستمع إلى آراء كيم كرئيس للسلطة التنفيذية.

وكان المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه-سو، قد قدم استقالته، أمس الأحد، في احتجاج واضح على مسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي لتجريد منظمته من سلطات التحقيق كجزء من حملة الإصلاح المثيرة للجدل سياسيًا.

 


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