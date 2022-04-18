الرئيس العراقى: آفة الفساد تؤثر على استقرار البلاد وتقدمه

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الإثنين أهمية ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن آفة الفساد تؤثر على استقرار البلاد وتقدمه.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس ديوان الرقابة المالية "وكالة رافل" ياسين خضير؛ لبحث سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة المقبلة.



وأشار صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بما يعزز جهد الدولة في ترسيخ حكم رشيد يقوم على الارتقاء بنظم الإدارة والحكم في مؤسسات الدولة، ويضمن تكافؤ الفرص ويحمي ثروات البلد.



من جانبه، ثمّن رئيس ديوان الرقابة المالية دعم الرئيس العراقي لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به، واهتمامه بقضية مكافحة الفساد الإداري والمالي.