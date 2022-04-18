الدكتور أحمد جمال خطاب مديرًا لمركز التسويق وتنمية الموارد الذاتية بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بتكليف الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بكلية التجارة بالجامعة للعمل مديرًا لمركز التسويق وتنمية الموارد الذاتية.

واستقبل رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد جمال خطاب، لتسليمه القرار متمنيًا له التوفيق والسداد.

يُذكر أن مركز التسويق وتنمية الموارد الذاتية يهدف إلى تحقيق الإستغلال الأمثل لموارد الجامعة بهدف تطوير موارد مادية تستخدم فى تطوير الجامعة، بالإضافة إلى تطوير الوحدات المنتجة بالجامعة وضبط أدائها مع تحسين جودة الخدمات المقدمة من الجامعة من وجهة نظر جميع المستفيدين ورفع مستوى وعى جميع العاملين

فى الجامعة بأهمية التسويق ودوره فى تنمية موارد الجامعة والتشجيع على تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمراكز والإدارات المتخصصة بالجامعة.

كما استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس المدراء جدد لمراكز الاختبارات الإلكترونية، والنشر الدولى، والدعم الأكاديمى ،والتايكو، والتسويق وتنمية الموارد الذاتية؛ وذلك لتسليمهم قرارات التعيين مؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ الرؤى والخطط التى قدموها لتنمية وتطوير المراكز، مشيرًا إلى أن الاختيار من قبل اللجنة تم وفقًا للمعايير التى تم تحديدها.

وطالب "مندور" بسرعة العمل على تشكيل فرق العمل بالمراكز بهدف البدء الفورى فى عملية تطوير بروتوكولات العمل داخلها بما يضمن تحقيق الأهداف المنوطة بكل مركز معلناً تقديم الدعم اللوجستى وتبنى الأفكار الجديدة البناءة.

وشملت القرارات؛ تكليف كل من الدكتورة غادة مكاوى، حداد توفيق، الأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة بالعمل مدير تنفيذياً لمركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة، والدكتورة ماجدة إبراهيم محمد، الأستاذ بكلية الطب البشرى بالجامعة للقيام بعمل مدير مكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق، وتكليف الدكتورة رانيا مصطفى محمود، الأستاذ المساعد بكلية الطب البشرى بالجامعة للقيام بعمل مديراً لمركز الدعم الأكاديمي، الدكتور عبد الغفار محمد أبو السعود، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بالجامعة للقيام بعمل مدير مركز النشر الدولي.