اليوم السابع
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الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف كنائس أرثوذكسية فى عيد الفصح بدعم غربى

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:04 م
الدفاع الروسية: كييف تخطط لقصف كنائس أرثوذكسية فى عيد الفصح بدعم غربى كنيسة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن لديها معلومات تؤكد أن كييف تخطط، وبدعم من الدول الغربية، لارتكاب استفزازات من خلال قصف الكنائس الأرثودوكسية في عدد من المناطق الأوكرانية في عيد الفصح.


وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية العقيد ميخائيل ميزينتسيف- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين،: "إنه وفقا لمعلومات موثوقة بحوزتنا، فإن نظام كييف، وبدعم من عدد من الدول الغربية ، يستعد للقيام بـ "استفزازات وحشية" للتسبب في سقوط العديد من الضحايا في مناطق زابوروجي و نيكولايف وأوديسا وسومي وخاركوف " .


وأشار ميزينتسيف إلى أن أكثر من 70 مجموعة متنقلة من الكتائب الأوكرانية القومية المتطرفة تنقلت في شاحنات صغيرة ومركبات على الطرق الوعرة، مزودة بقذائف الهاون لتنفيذ الاستفزازات،مبينا أنه تم إنشاء هذه المجموعات بهدف قصف المعابد والكنائس الأرثوذكسية ليلة عيد الفصح الموافق 23 إبريل، لاتهام العسكريين الروس بارتكاب أعمال قتل جماعي ضد المدنيين في هذا العيد المقدس.


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