الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وتدمير عدة مواقع عسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج - 29" في منطقة "إيزيوم"، وواحدة أخرى من طراز "سو-25" في منطقة "أفدييفك" الليلة الماضية.



وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الإثنين أن صواريخ جوية عالية الدقة أصابت ليلة أمس 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك خمسة مواقع قيادة ومستودع تخزين للوقود وثلاثة مستودعات للذخيرة والأسلحة في مناطق بارفينكوفو، وجولياي بو، وكاميشيفاخا، وزيلينوي القطب، وفيليكوميخايلوفكا، وميكولايف، مضيفا أنه جرى أيضا استهداف 108 مراكز لتجمعات عسكرية بضربات جوية روسية وتدمير 8 دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى في مناطق باشكوفو وفيسيلي وإيليتشيفكا.



وأشار البيان إلى تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى ثلاث مناطق تمركز وتجمع عسكري بالقرب من بوباسنايا، ويامبول، وكراموتورسك، بصواريخ اسكندر.



وأوضح أن المدفعية الروسية هاجمت 315 هدفا للقوات الأوكرانية، ودمرت 18 موقعا للقيادة و22 من وحدات المدفعية ونظام صواريخ مضادة للطائرات من نوع " OSA-AKM" ، إضافة إلى 275 معقلا ومنطقة تمركز عسكري، منوها إلى اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ أوكرانية من طراز "MLRS" أطلقت على منطقة تشيرنوبيفكا.