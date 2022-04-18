الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة

كتب ـ محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة بينها (9) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (115,820 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف"– 65 طن أسمنت) ، (433) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (40,156 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أسمدة" – 13410 عبوة - 154 أسطوانة بوتاجاز - 1640 قطعة مستلزمات طبية – 27000 بيضة – 5 طن أسمنت).

كما تم ضبط (526) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 103 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن – 96 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 52 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 48 قضية توقف عن الإنتاج – 51 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 30 قضية إنتاج خبز مطاعم - 128 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (1,650 طن دقيق مدعم "تصرف"– 7,050 طن دقيق مدعم "تجميع" – 1,050 طن دقيق حر - 1600 رغيف بلدى مدعم – 58 بطاقة تموينية ذكية)، وكذا (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,360 طن "أسمدة زراعية - سكر تموينى " ).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (236,386 طن – 1600 رغيف بلدى مدعم – 13410 عبوة – 27000 بيضة – 1640 قطعة مستلزمات طبية – 154 أسطوانة بوتاجاز – 58 بطاقة تموينية ذكية) كان أبرزها ضبط (38 طن "أرز أبيض – أرز شعير") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الجهود في ضبط (10,800 طن سكر حر) معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (10 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (صاحب مخزن دقيق بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف، وضبط (50 طن أسمنت) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15 طن أسمنت) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية، وضبط (50 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (20 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (3,15 طن دواجن ومقطعاتها) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (1,11 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (145 طن مخللات – 5 أطنان ملح طعام)معبأة داخل شكائر وبراميل بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة الشرقية، وضبط (7,500 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتبعئة المخللات) بمحافظة البحيرة، وضبط (6,5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم " إستخراج 82% " والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على (650 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم ) .

وفى ذات السياق، أمكن ضبط (صاحب مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82% " والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (650 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .