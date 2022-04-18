الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة بالطابق الرابع فى بنها دون إصابات

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بمنطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بمنطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق الرابع بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها، وتبين أن الحريق ببلكونة الشقة، وتم الإخماد ولا يوجد مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.