الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بـ 3 منازل ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن اسفنج بمنطقة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وامتد الحريق لمنزلين مجاورين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى، ولازالت أعمال التبريد قائمة من قبل القوات لمنع امتداد الحريق لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن اسفنج أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بمدينة بنها، بسبب تسريب غاز طبيعي، وامتداد الحريق لمنزلين مجاورين للمخزن الكائن به الحريق.

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نشب بمخزن أسفنج بالطابق الأرضى لعقار مكون من 3 طوايق، وامتد الحريق لمنزلين شرق وغرب العقار الكائن به الحريق، بسبب تسريب غاز طبيعي، وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.