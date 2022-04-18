اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 06:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى منع اصطحاب الأطفال فى صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:06 م
الحكومة تنفى منع اصطحاب الأطفال فى صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، وقد تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة  أو العيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مؤكدة على السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال للمساجد أو دخول الأطفال بأنفسهم لأداء كافة الصلوات بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعي دون أي تغيير، مع مراعاة أن يكون الطفل مميِّزاً يفهم معنى المسجد وآدابه ويحسن أداء الشعيرة ، مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.
 
وفي سياق آخر، سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، كما أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها.
 
WhatsApp Image 2022-04-18 at 5.02.49 PM

 


الاوقاف

اصطحاب الاطفال

صلاة العيد

صلاة الجمعة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة