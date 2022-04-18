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البنتاجون يعلن خططه لتدريب القوات الأوكرانية على أنظمة "هاوتزر" الدفاعية

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:11 م
البنتاجون يعلن خططه لتدريب القوات الأوكرانية على أنظمة "هاوتزر" الدفاعية حرب اوكرانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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قال مسؤول في البنتاجون، أن الوزارة ستدرب القوات الأوكرانية على استخدام أنظمة مدفع هاوتزر والتي يتم إرسالها إلى أوكرانيا للمساعدة في حربها مع روسيا.

ووفقا لصحيفة ذا هيل، ستدرب القوات الأمريكية "في الأيام المقبلة" القوات الأوكرانية على مدافع الهاوتزر خارج البلاد وستعود القوات بعد ذلك إلى أوكرانيا لنقل المعلومات وتدريب زملائها الجنود.

وأضاف المسئول،"نعتقد أننا سنكون قادرين على بدء هذا التدريب في الأيام العديدة القادمة.. ستكون مجرد جهود أولية .. قد تكون هناك أماكن أخرى وفي أماكن أخرى وأوقات أخرى"، ومن المحتمل أن القوات الأمريكية المتمركزة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ، خاصة في بولندا ورومانيا.

ونشر البنتاجون الآلاف من القوات الأمريكية لتعزيز المناطق الواقعة في أقصى شرق الناتو منذ أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي يستكشف خيارات أخرى لتدريب الأوكرانيين على أنظمة إضافية أو تثقيفهم حول استخدام مدافع الهاوتزر ، والتي تم تضمينها في أحدث حزمة مساعدات عسكرية لإدارة بايدن للبلاد.

قامت الولايات المتحدة بالفعل بتدريب العديد من الجنود الأوكرانيين على كيفية استخدام طائرات بدون طيار من طراز switchblade ، والتي يمكنها ضرب أهداف مثل الأفراد والمركبات، حيث كانت تلك القوات في الولايات المتحدة بالفعل من أجل التعليم العسكري المخطط لها وعادت إلى بلادهم في وقت سابق من هذا الشهر.

ومنذ ذلك الحين ، استكشف البنتاجون طرقًا أخرى لمساعدة أوكرانيا على استخدام الأسلحة التي ترسلها.

لكن المساعدات أثارت غضب روسيا ، حيث حذرت موسكو واشنطن الأسبوع الماضي من أنه ستكون هناك "عواقب غير متوقعة" إذا استمرت في تسليح أوكرانيا.

 

 

 


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