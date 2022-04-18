البرازيل تنهى حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس كورونا

وكالات الأنباء

أعلن وزير الصحة البرازيلى، مارسيلو كيروغا، عن انتهاء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا فى البلاد، خلال بيان رسمى .

وأرجع الوزير القرار، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إلى عوامل مثل تحسن السيناريو الوبائى فى البلاد، والاستقبال الجيد للبرازيليين لحملة التطعيم، وفعالية نظام الصحة العامة المعروف في البلاد باسم SUS.

وقال "بفضل تحسين السيناريو الوبائي، والتغطية التطعيمية الواسعة للسكان، وقدرة مساعدة SUS، لدينا اليوم الشروط للإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الأهمية الوطنية".

وفقا للوزير، ستنشر الحكومة البرازيلية فى الأيام المقبلة "قانونا معياريا" يحدد قواعد إلغاء حالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها منذ 3 فبراير 2020، والذي يسمح باعتماد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية في إطار الجائحة، مثل استخدام اللقاحات في حالات الطوارئ أو شراء الأدوية بدون عطاءات.

ومع ذلك، شدد الوزير كيروغا على أن نهاية حالة الطوارئ الصحية "لا تعني نهاية كوفيد -19"، حيث يجب على البرازيليين الاستمرار في التعايش مع الفيروس، على حد قوله.