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الانتخابات الفرنسية.. استطلاعات تشير لتقدم ماكرون على لوبان قبل ساعات من المواجهة

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:48 م
الانتخابات الفرنسية.. استطلاعات تشير لتقدم ماكرون على لوبان قبل ساعات من المواجهة ماكرون ولوبان
كتبت: نهال أبو السعود

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عزز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدمه على منافسته مارين لوبان مع دخول السباق الرئاسي الفرنسي أسبوعه الأخير وفقًا لاستطلاعات الرأي ، مما يشير إلى أن التدقيق الأكثر صرامة في خطط لوبان المنتمية لليمين المتطرف قد يغير ديناميكة السباق.

بحسب صحيفة الجارديان، بعد ستة أيام من جولة الإعادة التي ستقرر من سيسكن قصر الإليزيه على مدى السنوات الخمس المقبلة، جعلت جميع الاقتراعات الـ 16 التي أجريت منذ الجولة الأولى من التصويت في 10 أبريل الرئيس الحالي ماكرون في المقدمة بفارق يتراوح بين سبع و 12 نقطة مئوية.

اختار كلا المرشحين أجندتين خفيفتين قبل مناظرة تلفزيونية يوم الأربعاء والتي يمكن أن تكون حاسمة للحملة، في عام 2017 ، عندما واجهتا آخر مرة في هذه المرحلة ، كان يُنظر إلى أداء لوبان الضعيف على نطاق واسع على أنه عجل بهزيمتها في الجولة الثانية.

أصرت لوبان اليوم الاثنين على أنها أفضل استعدادا هذه المرة، وقالت خلال الحملة الانتخابية في نورماندي: "آمل أن تكون مواجهة حقيقية للأفكار وليست تعاقبًا للأخبار الكاذبة والافتراء والإفراط كما سمعت خلال الأسبوع الماضي".

كما أعرب ماكرون عن ثقته ، حيث أخبر قناة TF1 مساء الأحد أنه يعتقد أن لديه "مشروعًا ناجحًا يستحق أن يُعرف - والشعور بأن هناك في الجانب الأيمن المتطرف برنامجًا يستحق التوضيح".

نجحت حملة الجولة الأولى لمارين لوبان، التي ركزت على قضايا تكلفة المعيشة ، في تضييق الفجوة المبكرة بينها وبين ماكرون بشكل حاد ، حيث حصلت على 23.1% من الأصوات مقابل 27.8%.

تشير استطلاعات الراي إلى أن الجولة الثانية من التدقيق المكثف لسياساتها الاقتصادية والرفاهية والهجرة والسياسات الخارجية والبيئية - إلى جانب الهجمات المتجددة والأكثر حدة من فريق ماكرون أدت إلى إبطاء زخمها.

وشهدت بعض استطلاعات الرأي قبل الجولة الأولى مباشرة فوز ماكرون في جولة الإعادة أمام لوبان بفارق لا يتجاوز ثلاث نقاط، ويبلغ متوسط ​​تقدم ماكرون المتوقع الآن ثماني أو تسع نقاط عبر استطلاعات الرأي ، بينما يتوقع متتبع إبسوس اليومي فوزًا بنسبة 56% إلى 44%.

 

 


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