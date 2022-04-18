الاستماع لأقوال شهود عيان فى مشاجرة الشماريخ وحرق محل ببولاق الدكرور

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإشعال النار بمحل في بولاق الدكرور، كما فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتم الاستماع لأقوال مالك المحل الذي اشتعل الحريق به، وذكر أنه خلال المشاجرة، فوجئ بنشوب الحريق بالمحل، نتيجة إلقاء "شماريخ" عليه، مؤكدا أنه لم يكن طرفا بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير بالتلفيات والخسائر التي لحقت بالمحل.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، وحرق محل في بولاق الدكرور، حيث ألقى أحد المتهمين "شماريخ" مما اسفر عن اشتعال حريق بمحل، وتم السيطرة على النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزىة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل في بولاق الدكرور، ونشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين، كما تم الاستعانة برجال الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المشاجرة بين المتهمين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، واستخدم أحدهم "شماريخ" وألقاها خلال المشاجرة، وسقطت إحداها على محل تجاري، مما أسفر عن نشوب حريق به، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ووجه اتهاما لطرفي المشاجرة بالتسبب في اشتعال الحريق بالمحل الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.