الأرصاد: الحرارة تواصل الانخفاض حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 25

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تحسن في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة، وإن ظل شديد الحرارة علي جنوب الصعيد تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غد الثلاثاء مزيد من الانخفاض تشهده كافة الأنحاء، وسط توقعات بأن يستمر هذا الانخفاض لنهاية الأسبوع وتصل خلاله درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 25 درجة والصغرى 14 درجة وذلك مع نهاية الأسبوع.

ويشهد اليوم الإثنين، تحسن فى الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23

والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 15 درجة.