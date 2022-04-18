الأردن يستضيف اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية لمواجهة سياسات إسرائيل

بيشوى رمزى

تستضيف العاصمة الأردنية عمان الخميس القادم اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلى الخطير فى المسجد الأقصى وسبل التصدى له.



وتضم اللجنة - التى ترأسها الأردن - المملكة العربية السعودية، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجزائر، دولة فلسطين، دولة قطر، مصر، والمغرب.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن بيان الخارجية الأردنية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك بصفتها الدولة العربية العضو فى مجلس الأمن فى اجتماع اللجنة الذى يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية.



وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطاريء فى العاصمة الأردنية عمان الخميس القادم بعد مشاوراتٍ أجراها وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.