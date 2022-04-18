اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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الأردن يستدعى القائم بأعمال سفارة إسرائيل بعمان ويطالب بوقف الانتهاكات فى المسجد الأقصى

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:08 م
الأردن يستدعى القائم بأعمال سفارة إسرائيل بعمان ويطالب بوقف الانتهاكات فى المسجد الأقصى أيمن الصفدى
أ.ش.أ

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لدى استدعائه اليوم الاثنين، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.

وأشار الصفدي خلال جلسة النواب الأردني اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى استمرار جهود الأردن بقيادة العاهل الأردني المتواصلة بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لافتًا إلى تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشريف القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967.

 

 


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اسرائيل

القدس

المسجد الاقصى

فلسطين

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