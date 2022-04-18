اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اعتقال 6 أشخاص من القدس بينهم فتاة.. ومستوطن يدهس طفلا في بيت لحم

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:58 ص
اعتقال 6 أشخاص من القدس بينهم فتاة.. ومستوطن يدهس طفلا في بيت لحم الاحتلال الاسرائيلى
ا ش ا

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مقدسيين بينهم فتاة من باب حطة، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.
 
وأفادت مصادر مقدسية بأن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على شابين، وفرضت على أحدهما غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل (660 دولار تقريبًا)، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي محافظة بيت لحم إلى الجنوب من القدس، دهس مستوطن، طفلا عمره تسعة أعوام من بلدة تقوع قبل أن يلوذ بالفرار.
 
وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، ووصفت حالته بالمستقرة.
 
وقال نادي الأسير في محافظة طولكرم الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عناب شرق المحافظة اعتقلت نجله الأسير المحرر محمد إبراهيم حمارشة "النمر" (24 عاما)، أثناء مروره عبر الحاجز.
 

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار فلسطين

بيت لحم

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