اليوم السابع
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اعتدال فى درجات الحرارة ونشاط للرياح.. شاهد حالة الطقس فى بنى سويف.. لايف

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:28 ص
اعتدال فى درجات الحرارة ونشاط للرياح.. شاهد حالة الطقس فى بنى سويف.. لايف حالة الطقس فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف، لمتابعة حالة الطقس بالمحافظة اليوم الاثنين، حيث تشهد نشاطا للرياح وسطوع متقطع لأشعة الشمس.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، تحسنا فى الأحوال الجوية وانخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23
 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 15 .

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