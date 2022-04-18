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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.16% بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:54 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.16% بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.777 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 10724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13016 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4291 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2618 نقطة.
 

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