اجتماع لغرفة القاهرة التجارية لمتابعة أسعار السلع في الأسواق

كتب إسلام سعيد

اجتمع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة مع مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس الأحد استمر لعدة ساعات لمناقشة سبل زيادة متابعة السوق، ورصد أي مستجدات وأسعار السلع من الأسواق المختلفة بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة متابعة الاسواق والسعي إلى زيادة معروض السلع لضمان استقرارها.

وشدّد "العربي" خلال الاجتماع على أهمية متابعة السوق في المناطق المختلفة من المحافظة، وتكثيف هذه المتابعة، خاصة خلال الفترة الراهنة، ورصد الأسعار من أماكنها على أرض الواقع، وبشكل يومي مع تنوع هذه الاماكن ؛للوقوف على الأسعار التي تُباع بها السلع في مختلف هذه المناطق وتنوعها.

وشكّل "العربي" لجنة مهمتها متابعة الأسواق ورصد الأسعار من المناطق المختلفة، مع تحديد مصدر هذه السلع بالتنسيق مع غرفة العمليات الحالية بالغرفة المعنية بمتابعة الأسواق طوال الفترة السابقة، مُشيرًا إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق، والحفاظ على استقراره جنبًا إلى جنب مع الدولة دعمًا للمواطنين، خاصة أنهم أساس العملية التجارية وبدون مستهلك للسلع لن تكون هناك تجارة أو صناعة.

ومن ناحية أخرى، أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق وتنظيم معارض وشوادر أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة بدعم من هذه الغرف، وهو ما ساهم في ضبط الأسواق مع الدور الكبير والمتنوع التي تقوم به الدولة بكافة مؤسساتها لزيادة معروض السلع، والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الأسواق والسعي لاستقرارها، وكذلك ما يقوم به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة لأي مستجدات بالسوق، وكذلك الوزارات وكافة الجهات الوطنية التي تسعى لضبط السوق ، خاصة في الفترة الحالية ، وهو ما نشاهده بشكل مكثف خلال شهر رمضان المبارك، وانعكس على استقرار السوق.