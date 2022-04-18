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إيطاليا ورومانيا تغلقان موانئهما أمام السفن الروسية

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:32 م
إيطاليا ورومانيا تغلقان موانئهما أمام السفن الروسية إغلاق موانئ إيطاليا أمام السفن الروسية
فاطمة شوقى

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أغلقت إيطاليا موانئها أمام السفن الروسية اعتبارًا من أمس 17 أبريل، كجزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي الموسعة ضد روسيا، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن إيطاليا تحظر دخول جميع السفن الروسية إلى موانئها، اعتبارًا من أمس الأحد، في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي الموسعة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال البيان، إن السفن الموجودة بالفعل في الموانئ الإيطالية يجب أن تغادر على الفور "بعد انتهاء نشاطها التجاري".

واعتبارًا من 17 أبريل، تم أيضًا حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية على البحر الأسود ونهر الدانوب. الاستثناءات هي السفن الإنسانية، وكذلك تلك التي تحمل بعض البضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي أو في حاجة إلى المساعدة.

"يُحظر الدخول إلى الموانئ الرومانية" لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت علمها الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو غيرت تسجيلها في روسيا إلى التسجيل في أي دولة أخرى ، بعد 24 فبراير 2022 ''.

في أوائل أبريل ، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا تحظر ، من بين أمور أخرى ، السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي.

 


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