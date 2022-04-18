اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:28 م
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا اسعاف
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتيسير حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب مكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى سمالوط النموذجي.


مديرية الطرق

حادث مرورى

الطريق الصحراوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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