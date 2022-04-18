إصابة 6 فى حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج قبل قليل إنقلاب أتوبيس بمحمل بالركاب من بينهم مصريين وسودانيين، عند نقطة الكيلو 80 نتج عنه إصابة 6 أشخاص جار نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث من أجل إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق، يفيد بإنقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وتم التعامل مع الحادث عقب الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف، وقوات إدارة المرور إلى مكان الواقعة على الطريق الصحراوى الشرقى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بإنقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم أس 4156 على الطريق الصحراوى الشرقى وعلى متنه عدد من الركاب المصريين والسودانيين في الطريق إلى أسوان، وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن الحادث إصابة 6 من مستقلى الأتوبيس تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى، لتلقى العلاج حيث تم بالدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم تأمين حركة المصابين من خلال مرفق الإسعاف بتحريك 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم التأكد من سلامة باقى مستقلى الاتوبيس.

وعلى جانبا أخر تجرى الان أعمال رفع أثار إنقلاب الاتوبيس من على الطريق الصحراوى الشرقى وذلك لإعادة حركة السير على الطريق ،عقب توقفه جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج وإصابة 6 (1)



انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج وإصابة 6 (2)



انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج وإصابة 6 (3)



انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج وإصابة 6 (4)