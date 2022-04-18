اليوم السابع
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إصابة 5 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:14 م
إصابة 5 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بمدخل قرية صول بدائرة مركز شرطة أطفيح وتم نقل المصابين الى المستشفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً بانقلاب سيارة بمدخل قرية صول بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة والذي نتج عنه إصابة 5 أشخاص جري نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

 


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