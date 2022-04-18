إصابة 3 أشخاص من بينهم 2 بطلقات نارية فى مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 3 أشخاص من بينهم 2 مصابين بطلقات نارية على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة بسبب خلافات الجوار تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج ووجود مصابين وتم السيطرة عليها والفصل بين طرفيها وفرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية دائرة مركز البلينا تبين أنها بين كل من " طرف أول "إسماعيل ب ا ع 26 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالساق اليسري " ومحمد ع ح ل 17 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالفك من الناحية اليسري فتحة دخول " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي وعلي ح ص ح 41 سنة عامل.

وبين " طرف ثان "عكاشة ع ا ع 59 سنة عامل مصاباً " كسر بالذراع الأيسر" وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وزغلول ح خ ع 55 سنة عامل وشقيقه عبد العظيم ح خ ع 61 سنة صاحب سوبر ماركت الطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني طبنجة و" 2" طلقة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية آلية عيار و " 4 " طلقات

وبمواجهة الطرفان تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كان بحوزتهم مما أدي لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.