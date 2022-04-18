إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب سائق وعاملين، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرق في بدائرة المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم زين العابدين محمد، 40 سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات بالجسم، أحمد عبدالرحمن مصطفى40 سنة، سائق، مصاباً باشتباه كسر بالعموم الفقري وجروح وسحجات بالجسم، وجمال محمود عبدالعال، 45 سنة عامل، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفي بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة