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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها المنصورة بكفر شكر

الإثنين، 18 أبريل 2022 07:16 م
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنها المنصورة بكفر شكر حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق بنها المنصورة بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة 10 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب ميكروباص أمام مدينة كفر شكر في القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع آثاره وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أجرة بطريق "بنها - المنصورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بسبب انقلاب سيارة أجرة بسبب السرعة الزائدة، بطريق بنها المنصورة بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى نقل المصابين لمستشفي كفر شكر.


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