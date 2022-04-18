إصابة رئيس حكومة إيطاليا بفيروس كورونا وإلغاء رحلاته لأنجولا والكونغو

كتبت ـ فاطمة شوقى

تأكدت إصابة رئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراجي، بفيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه، واضطر إلى إلغاء رحلاته هذا الأسبوع إلى أنجولا وجمهورية الكونغو ، التي نظمت لإدارة لتنويع وارداتها من الغاز وتقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.

وأشارت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن مصادر حكومية أكدت أن وزيري الخارجية ، لويجي دي مايو ، ووزير الانتقال البيئي روبرتو سينجولانى ، صاحب الصلاحيات في مجال الطاقة ، سوف يسافران إلى هذه البلدان بدلاً من ذلك.

كان من المقرر أن يصل دراجي إلى أنجولا يوم الأربعاء 20 أبريل ، حيث سيلتقي في لواندا مع رئيسها جواو مانويل جونسالفيس لورينسو ، وفي اليوم التالي سيتوجه إلى العاصمة الكونغولية برازافيل للقاء رئيسها دينيس

وتأتي هذه الرحلة، التي سيقوم بها الوزراء ، في إطار جهود حكومتهم لتنويع واردات الطاقة ، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أن إيطاليا تستورد تقريبا كل الغاز الذي تستهلكه من الخارج ، حوالي 90٪ ، ونحو 40٪ من الإجمالي يأتي من الأراضي الروسية.

وسافر دراجي الاثنين الماضي إلى الجزائر ، ثاني مورديه للغاز بعد روسيا ، وتمكن من توقيع اتفاق لاستيراد المزيد.

وتستقبل إيطاليا ، المرتبطة بالخارج بخمسة أنابيب غاز ، الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب ترانسميد ،ومن خلال هذه القناة العابرة للبحر الأبيض المتوسط ​​، تلقت إيطاليا ما مجموعه 22.584 مليون متر مكعب من الغاز في عام 2021 (في عام 1990 كانت إيطاليا نصفها 10.559 مليون متر مكعب).