اليوم السابع
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إصابة رئيس حكومة إيطاليا بفيروس كورونا وإلغاء رحلاته لأنجولا والكونغو

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:07 م
إصابة رئيس حكومة إيطاليا بفيروس كورونا وإلغاء رحلاته لأنجولا والكونغو رئيس حكومة ايطاليا
كتبت ـ فاطمة شوقى

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تأكدت إصابة رئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراجي، بفيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه، واضطر إلى إلغاء رحلاته هذا الأسبوع إلى أنجولا وجمهورية الكونغو ، التي نظمت لإدارة لتنويع وارداتها من الغاز وتقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.

وأشارت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن  مصادر حكومية أكدت أن وزيري الخارجية ، لويجي دي مايو ، ووزير الانتقال البيئي روبرتو سينجولانى ، صاحب الصلاحيات في مجال الطاقة ، سوف يسافران إلى هذه البلدان بدلاً من ذلك.

كان من المقرر أن يصل دراجي إلى أنجولا يوم الأربعاء 20 أبريل ، حيث سيلتقي في لواندا مع رئيسها جواو مانويل جونسالفيس لورينسو ، وفي اليوم التالي سيتوجه إلى العاصمة الكونغولية برازافيل للقاء رئيسها دينيس

وتأتي هذه الرحلة، التي سيقوم بها الوزراء ، في إطار جهود حكومتهم لتنويع واردات الطاقة ، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أن إيطاليا تستورد تقريبا كل الغاز الذي تستهلكه من الخارج ، حوالي 90٪ ، ونحو 40٪ من الإجمالي يأتي من الأراضي الروسية.

وسافر دراجي الاثنين الماضي إلى الجزائر ، ثاني مورديه للغاز بعد روسيا ، وتمكن من توقيع اتفاق لاستيراد المزيد.

وتستقبل إيطاليا ، المرتبطة بالخارج بخمسة أنابيب غاز ، الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب ترانسميد ،ومن خلال هذه القناة العابرة للبحر الأبيض المتوسط ​​، تلقت إيطاليا ما مجموعه 22.584 مليون متر مكعب من الغاز في عام 2021 (في عام 1990 كانت إيطاليا نصفها  10.559 مليون متر مكعب).

 

 


رئيس حكومة ايطاليا

ماريو دراجى

فيروس كورونا

كوفيد 19

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