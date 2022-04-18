أوكرانيا تعلن مقتل 20 ألفا و600 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم، أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و18 أبريل بلغ نحو 20 ألفا و600 شخص و790 دبابة و2041 مركبة قتالية مدرعة و381 من الأنظمة المدفعية و130 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و67 من أنظمة الدفاع الجوي و167 طائرة و147 مروحية و1487 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و155 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و27 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى.