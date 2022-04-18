اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تعلن مقتل 20 ألفا و600 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:25 ص
أوكرانيا تعلن مقتل 20 ألفا و600 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل نحو 20 ألفا و600 جندي روسي وتدمير 790 دبابة و167 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية وحتى اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم، أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و18 أبريل بلغ نحو 20 ألفا و600 شخص و790 دبابة و2041 مركبة قتالية مدرعة و381 من الأنظمة المدفعية و130 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و67 من أنظمة الدفاع الجوي و167 طائرة و147 مروحية و1487 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و155 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و27 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة