اليوم السابع
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أمين عام "القومي لأسر الشهداء" يُهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:56 م
أمين عام "القومي لأسر الشهداء" يُهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين
كتبت منال العيسوى

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بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
 
وجاء في نص البرقية : "يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداستكم وجميع الأخوة الأقباط بكل خير وسلام وأن يجمعنا الله على حب الوطن والإخلاص له وإذ نحتفل بعيد القيامة المجيد أدعو الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة ولوطننا الحبيب مصر بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن".
 
 

عيد القيامة

القومى لاسر الشهداء

قداسة البابا

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