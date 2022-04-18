أمين عام "القومي لأسر الشهداء" يُهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة

كتبت منال العيسوى

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي ل رعاية أسر الشهداء والمصابين، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء في نص البرقية : "يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداستكم وجميع الأخوة الأقباط بكل خير وسلام وأن يجمعنا الله على حب الوطن والإخلاص له وإذ نحتفل بعيد القيامة المجيد أدعو الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة ولوطننا الحبيب مصر بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن".