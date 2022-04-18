أمسية ضمن برامج التعليم المدني الموحد لزيادة وعي الشباب دينيا بكفر الشيخ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الأمسية الرمضانية ضمن برامج التعليم المدني للتعليم الموحد، بمركز شباب مدينة دسوق، بحضور 70مشاركا من الشباب و الفتيات،يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بتوجيهات أحمد عفيفى وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد غنيم مدير عام الادارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، وإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، واحمد صلاح مدير إدارة التعليم المدني بالوزارة، ومحمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بدأت الأمسية بآيات منك الذكر الحكيم ثم خطبة بعنوان فضل شهر رمضان للدكتور عادل عبد الصمد، الذى تناول كيفية استثمار هذا الشهر وأهمية الصيام وفضله واستثمار ابواب الخير، كالصيام والقيام، بحضور الدكتور عادل عبد الصمد مدير عام الادارة العامة للدعوة والاعلام الديني بكفر الشيخ، والمبتهل الشيخ احمد السيد، ومتابعة فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع منسقي الادارة الفرعية ومراكز الشباب التابعة للإدارة.



الحضور في الامسية الرمضانية



الحضور من الشباب بالامسية الرمضانية