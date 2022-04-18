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أمريكا تطلق قمرا اصطناعيا سريا تابعا للمخابرات الأمريكية من كاليفورنيا

الإثنين، 18 أبريل 2022 07:00 ص
أمريكا تطلق قمرا اصطناعيا سريا تابعا للمخابرات الأمريكية من كاليفورنيا قمر صناعى - ارشيفية
كتب أحمد علوى

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أطلقت الولايات المتحدة قمرا اصطناعيا سريا تابعا لمكتب الاستطلاع الوطنى الأمريكي، فى الفضاء، من قاعدة جوية فى كاليفورنيا، وفقا لسكاى نيوز.

وانطلق القمر الصناعى "إن آر أو إل-87″ من قاعدة القوة الفضائية فى فاندنبرج، بولاية كاليفورنيا، على متن صاروخ مكون من مرحلتين من طراز "سبيس إكس فالكون 9".

وتلك كانت أول مهمة يعيد فيها مكتب الاستطلاع الوطنى الأميركى (إن آر أو) استخدام أحد صواريخ سبيس إكس المعززة، بحسب بيان صدر عن قاعدة فاندنبرغ.

وانفصلت المرحلة الأولى المعززة من الصاروخ "فالكون9" وهبطت بنجاح فى منطقة الهبوط رقم 4 بقاعدة كاليفورينا. واكتفى مكتب الاستطلاع الأمريكى بوصف القمر "إن آر أو إل-85" بأنه "شحنة أمن قومى سرية حيوية".

ومهمة إطلاق القمر كانت واحدة من ثلاث مهام أوكلتها القوات الجوية الأمريكية لشركة سبيس إكس عام 2019 بلغت كلفتها مجتمعة 297 مليون دولار.

ومكتب الاستطلاع الأمريكى هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الصناعية الأمريكية، التى توفر بيانات استخباراتية لكبار صانعى السياسة ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

 


امريكا

قمر صناعى امريكى

المخابرات الأمريكية

اخبار العالم

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