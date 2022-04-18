أصغر مجرم فى العالم.. الحكم على طفل بالحبس مدى الحياة لقتله جارته.. اعرف الحكاية

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أصغر مجرم في العالم"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي ارتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جوشوا فيليبس 17 مارس 1984، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً متهم بقتل مادلين كليفتون وهي جارته البالغة من العمر 8 سنوات، كشفت الجريمة عندما ذهبت أمه لتنظيف غرفته لكنها أحست بوجود شيء بارد عند سريره فوجدت جثة مادلين التي كانت في عداد المفقودين لسبعة أيام، لم يستطع أحد أن يصدق بأن جوشوا هو القاتل لأنه قد تطوع للبحث عن جارته " المفقودة" ، حكم على جوشوا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية اطلاق سراحه ولم يعلن فيليبس عن دوافعه لقتل جارته إلا أنه قال إنه ضربها عن طريق الخطأ بمضرب بيسبول ثم أخذها الى غرفته حيث طعنها وضربها ، إلا أن هيئة المحلفين لا تصدق قصته.