أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 12 جنيها للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 11.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 15 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها.

فاصوليا 12.5‎ جنيه

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

‏‎- البسلة 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها

‏‎- وورق عنب 19 جنيها

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات

- برتقال بصرة 7 جنيهات

- برتقال بلدى 5 جنيهات

- الفراولة 13 جنيها.