أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.777 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اميرالد للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 509 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.777 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 255.1 مليون ورقة مالية بقيمة 601.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.62%، والعرب على 11.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 43.1 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 560.5 ألف جنيه، 95 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 10724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13016 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2618 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3796 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 24.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.68%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.543 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.10%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.259 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.57%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.47%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.98%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 14.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.91%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.258 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.88%.