أزمة الإساءة للقرآن بالسويد.. الشرطة تعتقل 4 وإصابة 13 في الاشتباكات

كتبت: هناء أبو العز

توالت تداعيات تطاول يمينيين سويديين علي القرآن الكريم، حيث شهدت السويد تظاهرات رافضة لواقعة حرق القرآن وأعمال عنف بين المحتجين والشرطة، أسفرت عن إصابة 13 شخصاً ، فيما اعتقلت الشرطة 4 محتجين اليوم الإثنين.

وتجددت أعمال العنف والاشتباك مع رجال الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على قيام حركة "سترام كورس" اليمينية المتطرفة، بحرق نسخ من القرآن خلال تجمعاتها العامة والتباهي بذلك، بينما أعلنت السلطات الصحية إصابة 10 آخرين.

وأفادت الشرطة السويدية في بيان لها نشرته فرانس 24 : أطلقت الشرطة عدة رصاصات تحذيرية، وأصيب ثلاثة أشخاص بشظايا مرتدة وهم يعالجون حاليا في المستشفى، والجرحى الثلاثة الذين لم تعرف حالتهم قيد الاعتقال للاشتباه في "ارتكابهم جريمة"، وتمثل هذه الاشتباكات الثانية حول الموضوع نفسه تشهدها مدينة نوركوبينج بضواحي العاصمة خلال أربعة أيام.

ولفتت الصحيفة إلى أن زعيم الحركة المناهضة للهجرة والإسلام، الدانماركي السويدي راسموس بالودان يعتزم الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة، ويقوم حاليا "بجولة" في السويد حيث يزور الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها.

ووقعت الصدامات الأولى اثر احتجاج ضد مسيرة لحركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدانماركي السويدي راسموس بالودان.

ونظّمت مظاهرة أخرى الأحد للاحتجاج على فعالية أعلن بالودان في وقت لاحق إلغاءها.

ويعتزم راسموس بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة، ويقوم حاليا بجولة في السويد حيث يزور الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها.

وسبق للمحامي الذي أدين بإهانات عنصرية أن ترشح للانتخابات التشريعية في بلد مولده الدانمارك عام 2019، لكنه حصل بالكاد على 10 آلاف صوت.

وقد تم تغيير مكان تجمعه السبت من حي لاندسكرونا إلى موقف سيارات معزول في مدينة مالمو الكبيرة المجاورة لتجنب المواجهات، لكن سيارة حاولت تجاوز الحواجز الأمنية وألقي القبض على سائقها في وقت لاحق، ثم قام بالودان بحرق نسخة من القرآن، وإثر ذلك، اندلعت احتجاجات في أجزاء مختلفة من مالمو حيث تم إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الشرطة.

ووقعت في المناطق التي شهدت تجمعات للحركة اليمينية المتطرفة الصغيرة عدة اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين في أنحاء الدولة الاسكندنافية في الأيام الأخيرة، وأصيب نحو 12 شرطيا في الصدامات يومي الخميس والجمعة.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي الأحد، واعتبرت الوزارة أن السماح لمناصري اليمين المتطرف بالتظاهر رغم عزمهم حرق نسخ من المصحف استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم.

واعتُقل راسموس بالودان في فرنسا في نوفمبر 2020 ثم تم ترحيله، كما اعتُقل خمسة نشطاء آخرين في بلجيكا بعيد ذلك بتهمة السعي إلى "نشر الكراهية" عن طريق حرقهم مصحفا في بروكسل.