أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا.. هنا بقيع مصر فى ذكرى أولى غزوات الرسول.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا اليوم من منطقة البهنسا، ببنى مزار، التابعة لمحافظة المنيا، أو كما يطلق عليها البقيع الثانى، تلك المدينة التى عثر بها على الكثير من البرديات، التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وهى مدينة أثرية قديمة كانت ذات حصون وبها أسوار محصة ولها 3 أبواب لكل باب 4 أبراج .

واليوم هو ذكرى أولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدر وحضر إلى اقليم البهنسا، ما يقرب من 70بدريا واستشهد على أرضها العديد من الصحابة والتابعين ، عند فتح مصر سنة 22 هجريا، عندما أرسل عمرو ابن العاص الجيش الاسلامى لفتح المدينة.

هنا التقى جيش المسلمين بجيش الرومان واستطاع المسلمون فتح المدينة، وسقط منهم الكثير من الشهداء لذا أطلق عليها أرض الشهداء.

وتضم المنطقة العديد من القباب، منها قبة محمد الحرية الحسن الصالح والسيده رقية وقبة السبع بنات وقبة ابومحمد يوسف بن عبدالله التكرور وقبة أبان بن عثمان بن عفان وغيرها من القباب التى ضمت فى قبورها الصحابة والتابعين.

ذكرها الواقدى قائلا إن المنطقة دفن بها نحو 5 آلاف صحابة بينما ذكرها على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية ، أن تلك المدينة كان لها شهرة كبيرة ويوجد بها محل شهير عرف بالشبع بنات فيه نوع انحدار فيه مراجعة يتمرغ الناس فيه ذكورا أو أناسا طلبا للشفاء وكان به مجموعه من القبور ، وقد ذكرت البهنسا بالعديد من العلماء.