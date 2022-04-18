اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا.. هنا بقيع مصر فى ذكرى أولى غزوات الرسول.. لايف

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:32 م
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا.. هنا بقيع مصر فى ذكرى أولى غزوات الرسول.. لايف أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا اليوم من منطقة البهنسا، ببنى مزار، التابعة لمحافظة المنيا، أو كما يطلق عليها البقيع الثانى، تلك المدينة التى عثر بها على الكثير من البرديات، التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وهى مدينة أثرية قديمة كانت ذات حصون وبها أسوار محصة ولها 3 أبواب لكل باب 4 أبراج .
 
واليوم هو ذكرى أولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدر وحضر إلى اقليم البهنسا، ما يقرب من 70بدريا واستشهد على أرضها العديد من الصحابة والتابعين ، عند فتح مصر سنة 22 هجريا، عندما أرسل عمرو ابن العاص الجيش الاسلامى لفتح المدينة.
 
هنا التقى جيش المسلمين بجيش الرومان واستطاع المسلمون فتح المدينة، وسقط منهم الكثير من الشهداء لذا أطلق عليها أرض الشهداء.
 
وتضم المنطقة العديد من القباب، منها قبة محمد الحرية الحسن الصالح والسيده رقية وقبة السبع بنات وقبة ابومحمد يوسف بن عبدالله التكرور وقبة أبان بن عثمان بن عفان وغيرها من القباب التى ضمت فى قبورها الصحابة والتابعين.
 
 
ذكرها الواقدى قائلا إن المنطقة دفن بها نحو 5 آلاف صحابة بينما ذكرها على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية ، أن تلك المدينة كان لها شهرة كبيرة ويوجد بها محل شهير عرف بالشبع بنات فيه نوع انحدار فيه مراجعة يتمرغ الناس فيه ذكورا أو أناسا طلبا للشفاء وكان به مجموعه من القبور ، وقد ذكرت البهنسا بالعديد من العلماء.
 
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (1)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (1)

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (2)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (2)

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (3)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (3)

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (4)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (4)

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (5)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (5)

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (6)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (6)

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (7)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (7)

أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (8)
أرواح شهداء بدر ترفرف فى البهنسا (8)

 


شهداء بدر

اخبار المنيا

غزوة بدر

البهنسا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى ذكرى غزوة بدر.. اعرف أهم 10 معلومات عن أهم معركة خاضها المسلمون

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:00 ص

"غزوة بدر" من معارك الإسلام الفاصلة.. انتهت بهزيمة ساحقة للمشركين.. ناشد الرسول فيها ربه وانسحب إبليس من ميدان القتال بعد أن رأى ما تفعله الملائكة.. واستشهد من المسلمين بهذه المعركة أربعة عشر رجلًا

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:00 ص

أحداث وقعت فى شهر رمضان.. المسلمون ينتصرون فى غزوة بدر الكبرى

السبت، 02 أبريل 2022 06:00 م

معجزات غزوة بدر الكبرى.. نبوءة النبى ونزول الملائكة ومقتل أمية بن خلف

الأحد، 13 مارس 2022 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة