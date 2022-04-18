أخطر مجرم في العالم.. بلانكو صاحبة لقب "عراب الكوكايين" أبرز تجار المخدرات

كتب – أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع سلسة حلقات يقدمها لقرائه في شهر رمضان الكريم، بعنوان "أخطر مجرم في العالم"، والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم، عن جرائم قتل وسرقة ونصب، ولكن لكل جريمة بطل يطلق عليه أخطر مجرم في العالم، وذلك نظرا لعدد الجرائم التي قام بها بمفرده واصبح بعدها اسمه يتردد في ساحة المجرميين.

وفى حلقة اليوم، نستعرض، قصة الكولومبية غريسليدا بلانكو، التي اشتهرت في السّبعينيّات والثّمانينيات كأبرز "تجار عالم المخدّرات"، وكانت بلانكو تبني إمارةً للمخدّرات في نيويورك، وحصلت على لقب "عرّاب الكوكايين".

ولدت بلانكو في كولومبيا، وكأن قدر مدينة "ميديلين" أن تحتضن المجرمين، فاستقرّت فيها أمّ غريسليدا عندما كانت الأخيرة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، اشتهرت في مرحلة ما قبل المراهقة بالنّشل والسّرقات الصّغيرة، قبل أن تهرب من المنزل عندما أصبح عمرها 14 عامًا، بسبب العنف المفرط الذي تعرّضت له من أمّها، أُجبرت غريسليدا على ممارسة البغاء بسبب فقرها وعوزها، فخلقت من ضعفها إرادة للقتال من أجل الحياة، دون التّظاهر بالضّعف، وفى عمر الـ11 عامًا، اختطفت صبيًا كان يقطن في حيّها، وطالبت أهله بفديةٍ مالية، عندما عجز الأهل عن دفع الفدية، قامت غريسليدا بلانكو بوضع رصاصةٍ في رأس الصّبي، ببساطة، قتلت بلانكو الطّفلة، طفلاً آخر وهي بعمر الـ11. بحكم الواقع الدّموي الذي حكم تاريخ كولومبيا لفترة، كان القتل عاديًا بالنّسبة للكولومبيين، لا بلانكو فقط.