"أحمد" طالب بالفيوم يبتكر فكرة سيارة تعمل بالشحن الذاتى.. لايف وصور

الفيوم رباب الجالي

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من محافظه الفيوم، حول قيام أحمد أحمد الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمحافظة الفيوم بابتكار فكرة سيارة تعمل بالشحن الذاتي عن طريق الموجات الكهورمغناطيسية وشارك أدهم بفكرة بحثه في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.

وقال أدهم لليوم السابع إنه يعمل علي فكرته اللحية منذ أكثر من عامين وقام بدراسة العديد من القوانين الفيزيائية التي جعلته يكون فكرته البحثية كامل ولفت أدهم الي أنه قام بعمل ماكست مصغر حول فكرته البحثية يساهم في شرح الفكرة بشكل عملي.

وأشار الطالب الي أنه يتوجب علي جميع أولياء الأمور الاهتمام بتنمية مهارات أبنائهم وتشجيعهم في مجال البحث العلمي لافتا الي ان والديه يقومان بتشجيعخ بشكل مستمر بالإضافة الي المعلمين بمدرسة الذين يطالبونه بالاستمرار بالبحث والقراءة وإجراء التجارب العلمية حتي تكتمل فكرته

كانت المكتبة المركزية بجامعة الفيوم شهدت أعمال تقييم مشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة التابع لوزارة التربية والتعليم بمشاركة طلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية ويضم المعرض90 مشروع في مجالات علمية وإنسانية وسلوكية متنوعة .