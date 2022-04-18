أحمد خورشيد وجنى أدهم يفوزان في مسابقة الطالب المثالي بجامعة المنصورة الجديدة



أحمد خورشيد وجنى أدهم يفوزان في مسابقة الطالب المثالي على مستوى جامعة المنصورة الجديدة(2)



أحمد خورشيد وجنى أدهم يفوزان في مسابقة الطالب المثالي على مستوى جامعة المنصورة الجديدة(3)



أحمد خورشيد وجنى أدهم يفوزان في مسابقة الطالب المثالي على مستوى جامعة المنصورة الجديدة



اختيار الطالب المثالي



مسابقة اختيار الطالب المثالي بجامعة المنصورة الجديدة



مسابقة اختيار الطالب المثالي



أسفرت نتائج التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالي بجامعة المنصورة الجديدة، عن فوز كل من جنى أدهم عبد الرؤوف الشرقاوي الطالبة بكلية الطب، وأحمد خورشيد محمد الطالب بكلية علوم وهندسة الحاسب، بلقب الطالب المثالي على مستوى الجامعة، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.وأشار الدكتور معوض الخولي، إلى أن مسابقة الطالب المثالي تمت من خلال لجنة تحكيم وطبقا لمعايير وشروط من بينها؛ التفوق الدراسي، حسن المظهر وحسن الخلق، المشاركة في تنفيذ الأنشطة الطلابية، والتفاعل مع الأنشطة التي تخدم المجتمع المدني، والثقة بالنفس، والانضباط داخل الكلية والجامعة، بالإضافة الى اختبار النظري في المعلومات العامة.وقد أسفرت لجان اختيار كليات جامعة المنصورة الجديدة عن اختيار الطالب المثالي لكل كلية وتمت التصفية النهائية اليوم بحضور رئيس الجامعة، هذا وقد تم اختيار أحمد خورشيد محمد، ومنار أشرف إبراهيم الدسوقي من كلية علوم وهندسة الحاسب، ومختار ناصر مختار، وآلاء السيد عبد العاطي من كلية الهندسة، وعمر عماد طه، وجنى أدهم عبدالرءوف الشرقاوى من كلية الطب والجراحة، وأندرو ناجح عطاالله، وفاطمة الزهراء بشير فراج من كلية طب الأسنان، وحاتم سعيد بسطاوي، وسارة محمد حجازي من كلية الصيدلة، ومحمد هاني عبد المنعم حسن، وفرح أسامة محمد الأتربي من كلية الأعمال، وأحمد السيد عبد الحميد، ومريم الدسوقي طه محمد غراب من كلية العلوم، وأحمد محمد عصام الدين، وهاجر حمدي علي من كلية المعاملات القانونية الدولية.ووجه رئيس جامعة المنصورة الجديدة، التهنئة للطلاب، كما شجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدا لهم حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لتطوير الأنشطة الطلابية، كما استمع رئيس الجامعة لمقترحات الطلاب واستفساراتهم خلال جلسة عقدها رئيس الجامعة مع الطلاب على هامش عقد الاختبار النظري اليوم، والمقابلة الشخصية للطلاب الفائزين على مستوى الجامعة.