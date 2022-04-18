اليوم السابع
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أبشع طرق التعذيب.. تجويع الفئران وتقديم الضحية عارية لها (اعرف الحكاية)

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:06 م
أبشع طرق التعذيب.. تجويع الفئران وتقديم الضحية عارية لها (اعرف الحكاية) أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة التعذيب بالفئران، وهذه طريقة تعذيب حديثة و تستعملها المافيا وعصابات المخدرات حيث يتمّ تجويع الفئران لعدّة أيام ثم تأتى الضحية عارياً وتُحشر أعضاؤه الحساسة في قفص الجرذان عبر فتحة صغيرة وذلك بعد أن يتمّ دهنهما بمادّة حلوة مثيرة لشهيّة الفئران، وتنقضّ الفئران بعنف على الأعضاء التناسلية للضحيّة وتنهشها دون توقّف وتستمر في قضمها وأكلها حتّى تشوّهها بالكامل.
 
 
 

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