11 طبيبا من 4 جامعات يواصلون الكشف وإجراء العمليات مجانا بمستشفى العريش العام

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه يتواجد فى مستشفى العريش العام، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، يقومون بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

ويضم الفريق فى تخصص مخ وأعصاب، الدكتور محمد محسن عطية، والدكتور أحمد حازم عبد الستار، وفى تخصص طب أورام الدكتور أحمد عبد الرحيم أحمد والدكتورة شيرين مصطفي صالح، وجراحة قلب وصدر الدكتور كريم محمد مدحت ، وجراحة عامة الدكتور طارق عزت عبد اللطيف ، والدكتور محمد ابراهيم محمد ، وتخدير الدكتور محمد اسامه فتحي ، ودكتور تجميل محمد محمد صلاح ، وعظام الدكتور عمرو احمد محمود، وعيون الدكتور محمد احمد مصطفي .

ويقوم الفريق الطبى بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة.